Ξανά στην κόψη του ξυραφιού κινείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ προχώρησαν σε νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που η Ουάσινγκτον δηλώνει πως η διπλωματική έξοδος από τον πόλεμο παραμένει ακόμη ανοιχτή.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα πιο ευαίσθητα περάσματα για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, ενισχύοντας τους φόβους για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να κρατήσει ζωντανή την προοπτική συμφωνίας. Από την Τζαϊπούρ, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ινδία, δήλωσε ότι η σύναψη συμφωνίας με την Τεχεράνη παραμένει εφικτή, αν και οι συνομιλίες που έγιναν στο Κατάρ φαίνεται να βρίσκονται ακόμη στο δύσκολο στάδιο της διατύπωσης.

«Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου, αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες», ανέφερε ο Ρούμπιο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θέλει συμφωνία, αλλά με όρους απόλυτης σαφήνειας: «Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία». Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε μέσω Truth Social ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν πρέπει είτε να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή είτε να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Παράλληλα, απαίτησε από χώρες της Μέσης Ανατολής και άλλες μουσουλμανικές χώρες να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ μετά από μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, εκρηκτική παραμένει η κατάσταησ στον Λίβανο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει πλήγματα σε περισσότερες από 70 εγκαταστάσεις της οργάνωσης. Η Χεζμπολάχ απάντησε, με πλήγματα στο βόρειο Ισραήλ.

