Να ενισχύσουν την παραγωγή τους σε όπλα για να αυξήσουν τις παραδόσεις προς την Ουκρανία και να αποτρέψουν μια αντιπαράθεση με τη Μόσχα «που θα μπορούσε να διαρκέσει δεκαετίες», καλεί τους Ευρωπαίους, σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στον γερμανικό Τύπο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ,Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ενώ απομένει λιγότερο από μια εβδομάδα για τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στις 15 και 16 Φεβρουαρίου, ο γγ του ΝΑΤΟ δήλωσε: «Πρέπει να ανασυγκροτήσουμε και να αναπτύξουμε πιο γρήγορα τη βιομηχανική μας βάση για να αυξήσουμε τις παραδόσεις προς την Ουκρανία και να αναδιοργανώσουμε τα δικά μας αποθέματα».

«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε από μια βραδεία παραγωγή σε καιρό ειρήνης και σε μια ταχεία παραγωγή σε περίοδο σύγκρουσης», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag.

«Δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή προς έναν σύμμαχο (του ΝΑΤΟ). Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο απευθύνει τακτικά απειλές κατά χωρών του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

Τονίζοντας πως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από σχεδόν δύο χρόνια έδειξε ότι η ειρήνη στην Ευρώπη δεν είναι δεδομένη, επέμεινε στη σημασία της προστασίας των χωρών της συμμαχίας.

«Όσο επενδύουμε στην ασφάλειά μας και παραμένουμε ενωμένοι, θα συνεχίσουμε να αποτρέπουμε κάθε επίθεση», δήλωσε.

«Το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει τον πόλεμο με τη Ρωσία αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για μια αντιπαράθεση που θα μπορούσε να διαρκέσει δεκαετίες», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

