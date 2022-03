Στα...πατώματα έχουν πέσει Ρωσίδες influencers μετά την απόφαση της Ρωσίας να «κόψει» την πρόσβαση των πολιτών στο Ιnstagram από τις 14 Μαρτίου, στο πλαίσιο των ...κυρώσεων της Μόσχας προς τους Δυτικούς για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Και ενώ στην Ουκρανία ο πόλεμος μαίνεται σε πολλά μέτωπα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, στη Ρωσία οι influencers πλαντάζουν στο κλάμα που δε θα μπορούν να μπουν στο instagram.

Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο που ανέβασε το δίκτυο Nexta στο twitter και δείχνει Ρωσίδα influencer να κλαίει με λυγμούς καθώς μετρά μέρες για να χάσει τον λογαριασμό της στο Instagram.

«Μια από τις Ρωσίδες μπλόγκερς κλαίει που σε δύο μέρες το Instagram θα σταματήσει να λειτουργεί. Δεν την ενδιαφέρουν καθόλου οι χιλιάδες νεκροί, συμπεριλαμβανομένων των συμπατριωτών της. Προφανώς, η μεγαλύτερη ανησυχία της αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα μπορεί να δημοσιεύσει φωτογραφίες με φαγητό από εστιατόρια», αναφέρει χαρακτηριστικά το Nexta.

