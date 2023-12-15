Ουκρανία: Παρελήφθη το δεύτερο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot από τη Γερμανία

Η Ουκρανία παρέλαβε ακόμη ένα σύστημα Patriot, το δεύτερο κατά σειρά, από τη Γερμανία, προκειμένου να ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων.

Παραδόθηκαν επίσης πύραυλοι για τα συστήματα Patriot, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κατάλογο της γερμανικής κυβέρνησης για τα οπλικά συστήματα που έχει προμηθεύσει στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παρέλαβαν ακόμη εννέα ερπυστριοφόρα οχήματα Bandvagn, 7.390 οβίδες πυροβολικού των 155 χιλιοστών, τρία τηλεχειριζόμενα οχήματα άρσης ναρκοπεδίων και οκτώ βυτιοφόρα.

Η Γερμανία έχει ενισχύσει σημαντικά την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, καθώς τα αμερικανικής κατασκευής Patriot, τα γερμανικής κατασκευής IRIS-T και τα αυτοκινούμενα Gepard έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Το Κίεβο ζητεί εξάλλου πιεστικά από το Βερολίνο πυραύλους κρουζ Taurus, οι οποίοι θα μπορούσαν να πλήξουν ρωσικές θέσεις σε μεγάλη απόσταση πίσω από την πρώτη γραμμή των μετώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

