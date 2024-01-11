Υεμένη: Ο ηγέτης των Χούθι λέει πως καμία επίθεση των ΗΠΑ δεν θα μείνει αναπάντητη

Οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ στους Χούθι της Υεμένης δεν θα μείνει αναπάντητη, δήλωσε σήμερα σε μια ομιλία που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο ηγέτης της οργάνωσης, Αμπντέλ Μάλεκ αλ-Χούθι.

Είπε πως οποιαδήποτε τέτοια απάντηση θα είναι μεγαλύτερη από την πρόσφατη κατά την οποία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πύραυλοι των Χούθι έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

