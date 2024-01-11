Εβραίοι φοιτητές μηνύουν το Χάρβαρντ για αντισημιτισμό στο πανεπιστήμιο

Μήνυση κατά του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ κατέθεσαν Εβραίοι φοιτητές, οι οποίοι το κατηγορούν ότι επέτρεψε να μετατραπεί σε ένα «προπύργιο» ανεξέλεγκτου αντισημιτισμού.

Στη μήνυση που κατατέθηκε χθες το βράδυ, οι φοιτητές κατηγορούν το Χάρβαρντ ότι «επιλεκτικά» εφαρμόζει τις πολιτικές του κατά των διακρίσεων προκειμένου να αποφύγει να προστατεύσει τους Εβραίους φοιτητές από τις παρενοχλήσεις, αδιαφορώντας για τις εκκλήσεις τους για προστασία και προσλαμβάνοντας καθηγητές, οι οποίοι υποστηρίζουν τη βία κατά των Εβραίων και διασπείρουν αντισημιτική προπαγάνδα.

«Βάσει του ιστορικού του, είναι αδιανόητο ότι το Χάρβαρντ θα επέτρεπε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα από τους Εβραίους να στοχοθετηθεί για παρόμοια κακομεταχείριση ή θα επέτρεπε, χωρίς απάντηση, οι φοιτητές και οι καθηγητές να καλούν υπέρ της εξολόθρευσης οποιασδήποτε άλλη χώρας πέραν του Ισραήλ», αναφέρεται στο έγγραφο.

Στη μήνυση το υψηλού κύρους πανεπιστήμιο με ιστορία 388 ετών κατηγορείται ότι παραβίασε έναν ομοσπονδιακό νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα που απαγορεύει τις προκαταλήψεις.

Η μήνυση κατατέθηκε οκτώ ημέρες αφότου η πρόεδρος του Χάρβαρντ Κλοντίν Γκέι παραιτήθηκε, δεχόμενη πυρά για τη διαχείριση εκ μέρους της του αντισημιτισμού μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Το Χάρβαρντ δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει σχετικά.

Μεταξύ των εναγόντων στη μήνυση κατά του Χάρβαρντ είναι ο Αλεξάντερ Κεστενμπάουμ, ένας υποψήφιος για μάστερ στη Σχολή Θεολογίας του Χάρβαρντ.

Επιπλέον, άλλοι πέντε φοιτητές που δεν κατονομάζονται στη Νομική Σχολή και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Students Against Antisemitism.

Οι φοιτητές λένε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία το Χάρβαρντ να κάθεται αδιάφορο και να επιτρέπει την κλιμάκωση των επιθέσεων κατά των Εβραίων, υπό το επιχείρημα της υποτιθέμενης ανάγκης να επιτρέπεται στους ανθρώπους να εκφράζονται ελεύθερα.

Υποστηρίζουν επιπλέον ότι η μεροληψία του Χάρβαρντ επεκτείνεται στις εγγραφές, αναφέροντας μεταξύ άλλων μια πτώση ύψους 60% στις εισαγωγές Εβραίων φοιτητών.

Περισσότερες από τις 30 φοιτητικές οργανώσεις στο Χάρβαρντ συμμετείχαν σε μια λίστα υπογραφών μία ημέρα μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, κατηγορώντας το Ισραήλ. Σύμφωνα με τη μήνυση, χρειάστηκε να περάσει μία ημέρα προκειμένου το πανεπιστήμιο να απαντήσει, επιλέγοντας να προβεί σε κοινοτυπίες, όμως όχι σε καταδίκη της λίστας ούτε στήριξη στους Εβραίους φοιτητές.

«Το Χάρβαρντ, το κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο, έγινε ένα προπύργιο ανεξέλεγκτου μίσους κατά των Εβραίων και παρενοχλήσεων», τονίζεται στη μήνυση.

Η μήνυση που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστόνης ζητά τη διαγραφή ή αποβολή των φοιτητών που επιδίδονται σε αντισημιτικές ενέργειες και την επιστροφή των δωρεών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσληψη καθηγητών με αντισημιτικό λόγο ή την προώθηση ενός αντισημιτικού προγράμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.