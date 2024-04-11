Με τον τίτλο «Πατριώτης» τα απομνημονεύματα του Ναβάλνι τον Οκτώβριο

Τα απομνημονεύματα του υπ' αριθμόν ένα αντιπάλου του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Ρωσίας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 16 Φεβρουαρίου, θα εκδοθούν στις 22 Οκτωβρίου 2024, ανακοίνωσε σήμερα η χήρα του εκλιπόντος ηγέτη Γιούλια Ναβάλναγια και ο αμερικανικός εκδοτικός οίκος Knopf.

«Το βιβλίο αυτό αποτελεί μαρτυρία όχι μόνο για τη ζωή του Αλεξέι, αλλά και για την ακλόνητη δέσμευσή του στον αγώνα κατά της δικτατορίας, έναν αγώνα για τον οποίο έδωσε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας του της ζωής», ανέφερε η χήρα του, Γιούλια Ναβάλναγια, σε ανακοίνωσή της για το βιβλίο, το οποίο όπως ανέφερε ο εκδότης θα εκδοθεί στα ρωσικά.

Η Γιούλια Ναβάλναγια ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ, ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι έγραψε την αυτοβιογραφία του πριν πεθάνει νωρίτερα εφέτος, ότι το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 11 γλώσσες και θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε διάφορες γλώσσες στις 22 Οκτωβρίου.

Η Γιούλια Ναβάλναγια ανέφερε επίσης ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι άρχισε να γράφει το βιβλίο του μετά τη δηλητηρίασή του το 2020.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το βιβλίο θα κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Πατριώτης» από τον εκδοτικό οίκο Knopf σε 500.000 αντίτυπα η πρώτη έκδοση, αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας The New York Times.

Στο δελτίο Τύπου του εκδοτικού οίκου αναφέρεται ότι τα «απομνημονεύματα εκφράζουν την απόλυτη πεποίθηση του Ναβάλνι ότι στις αλλαγές δεν πρέπει να αντιστέκεσαι και αυτές θα έρθουν οπωσδήποτε».

Πηγή: skai.gr

