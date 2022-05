Στην παραδοχή ότι οι ρωσικές δυνάμεις δυσκολεύονται στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας προχώρησε ο επικεφαλής των Τσετσένων μαχητών, Ραμζάν Καντίροφ.

Μιλώντας σε φόρουμ στη Μόσχα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συναντά η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίαςστην Ουκρανία, τονίζοντας ότι «δεν πολεμάμε μόνο κατά της Ουκρανίας, κατά των μπαντεριτών, πολεμάμε κατά του ΝΑΤΟ».

Ο θερμός υποστηρικτής του Βλαντιμίρ Πούτιν, που συχνά δημοσιεύει προπαγανδιστικά βίντεο, πρόσθεσε ότι οι δυσκολίες των ρωσικών στρατευμάτων έγκεινται στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ και η Δύση εξοπλίζουν τους Ουκρανούς. «Οι μισθοφόροι τους είναι εκεί, και γι’ αυτό το κράτος μας συναντά δυσκολίες. Αλλά είναι μια πραγματικά καλή εμπειρία, θα αποδείξουμε και πάλι ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ηττηθεί», επισήμανε.

Chechen leader Ramzan Kadyrov tells an event in Moscow that Olaf Scholz is a "schizophrenic", and also admits that Russian is not finding the war easy



For those wondering why his speech is littered with "don", it's a meaningless filler word in Chechen



(with subtitles) pic.twitter.com/4ayA4nB57g