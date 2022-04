Μια 91χρονη γυναίκα επιζήσασα του Ολοκαυτώματος πέθανε ενώ βρισκόταν καταφύγιο από τις ρωσικές δυνάμεις στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης, όπως αναφέρει η εβραϊκή ιστοσελίδα Chabad.

Η Βάντα Σεμιόνοβα Ομπιέντκοβα, και η οικογένειά της μετακόμισαν σε ένα υπόγειο όταν οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να βομβαρδίζουν την Μαριούπολη- η οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει το κύριο βάρος της ρωσικής επιθετικότητας.

Πέθανε στις 4 Απριλίου αφού πέρασε εβδομάδες χωρίς να έχει νερό ή θέρμανση.

Η κόρη της Λαρίσα, με θλίψη είπε ότι η μητέρα της πέρασε τις δύο τελευταίες εβδομάδες της ζωής της παγωμένη και ανίκανη να σταθεί όρθια.

«Η μαμά δεν άξιζε έναν τέτοιο θάνατο», δήλωσε

Η Λαρίσα συνέχισε λέγοντας πώς περνούσε όλο της τον χρόνο φροντίζοντας τη μητέρα της, αλλά «δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για αυτήν», προσθέτοντας ότι η οικογένειά της «ζούσε σαν να ήταν ζώα».

«Δεν υπήρχε νερό, ούτε ηλεκτρισμός, ούτε ζέστη—και έκανε αφόρητο κρύο», είπε.

Η κυρία Obiedkova, η οποία γεννήθηκε στη Μαριούπολη στις 8 Δεκεμβρίου, ήταν μόλις δέκα ετών όταν οι Ναζί μπήκαν στην πόλη το 1941.

Όταν τα στρατεύματα των SS ήρθαν στο σπίτι της και συνέλαβαν τη μητέρα της, κατάφερε να δραπετεύσει κρυμμένη σε ένα υπόγειο.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.



