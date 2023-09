«Επιτυχές» ήταν το πυραυλικό πλήγμα στο αρχηγείο του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, λέει το Κίεβο

Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ένας στρατιωτικός αγνοείται μετά την ουκρανική πυραυλική επίθεση και ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 5 ουκρανικούς πυραύλους

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν «επιτυχώς» το αρχηγείο του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

More video of the burning headquarters of the Black Sea Fleet in Sevostopol. pic.twitter.com/7ydX999NeB — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ένας στρατιωτικός αγνοείται μετά την ουκρανική πυραυλική επίθεση, αναθεωρώντας προηγούμενη ανακοίνωσή του ότι ο στρατιωτικός είχε σκοτωθεί. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει επίσης ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά πέντε ουκρανικούς πυραύλους.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πύραυλο κοντά στην πόλη Μπαχτσίσαράι στην Κριμαία, δήλωσε νωρίτερα συνεργάτης του διορισμένου από την Μόσχα κυβερνήτη της Κριμαίας.

Τουλάχιστον ένας πύραυλος έπληξε το αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο κριμαϊκό λιμάνι της Σεβαστούπολης, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζνοζάγεφ στο Telegram.

«Ο εχθρός πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση κατά του αρχηγού του στόλου», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζνοζάγεφ, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός πιθανών θυμάτων καταρτίζεται και ότι τα συντρίμμια έπεσαν κοντά στο παρακείμενο θέρετρο.

Ο Ραζνοζάγεφ δήλωσε ότι είναι πιθανό και δεύτερο πλήγμα και κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν το κέντρο της πόλης όπου βρίσκεται το αρχηγείο του στόλου τη Μαύρης Θάλασσας.

Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο της επίθεσης.

«Μια νέα επίθεση είναι πιθανή. Μην έρχεστε στο κέντρο της πόλης, μείνετε στο εσωτερικό των κτιρίων. Για όσους βρίσκονται κοντά στο αρχηγείο του στόλου, σε περίπτωση που ακούσετε σειρήνες, πηγαίνετε στα καταφύγια», έγραψε στο Telegram ο Μιχαήλ Ραζνοζάγεφ, ο κυβερνήτης που διορίσθηκε από την Μόσχα στην Σεβαστούπολη μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

A missile struck the headquarters of the occupiers' Black Sea Fleet in #Sevastopol pic.twitter.com/Y4JyakyeAB — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

Another video of the headquarters of the occupiers' Black Sea Fleet in #Sevastopol. pic.twitter.com/mGHd6Vi81y — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

#Russian media published a video showing the aftermath of a missile strike on the Black Sea Fleet headquarters in occupied #Sevastopol. pic.twitter.com/6d4b2HzSl6 — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.