Reuters: Παραπέμπονται για διαφθορά ο γερουσιαστής Μενέντεζ και η γυναίκα του Κόσμος 16:47, 22.09.2023

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν παρέπεμψε το ζεύγος Μενέντεζ με την κατηγορία ότι δέχτηκαν δωροδοκίες χιλιάδων δολαρίων με αντάλλαγμα την επιρροή του Μενέντεζ προς τη Γερουσία