Ξεπερνούν τα 100 δισ. δολάρια οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας για το 2023 Κόσμος 16:33, 22.09.2023

Το αυξανόμενο κόστος του πολέμου στηρίζει την περιορισμένη οικονομική ανάκαμψη της Ρωσίας φέτος με την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, αλλά έχει ήδη ωθήσει τα δημοσιονομικά του προϋπολογισμού σε έλλειμμα περίπου 24 δισ.δολαρίων