Η Χαμάς είναι το "μοναδικό εμπόδιο μεταξύ του λαού της Γάζας και μιας κατάπαυσης του πυρός", δηλώνει ο Μπλίνκεν - Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα θα προκαλούσε απώλειες "πέραν του αποδεκτού" ορίου, προειδοποιεί

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς παραμένει «το μοναδικό εμπόδιο μεταξύ του λαού της Γάζας και μιας κατάπαυσης του πυρός» με το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Περιμένουμε να δούμε εάν, πραγματικά, μπορούν να δεχθούν το "ναι" ως απάντηση για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε ο Μπλίνκεν αργά χθες βράδυ (τοπική ώρα) στο Sedona Forum του Ινστιτούτου Μακέιν στην Αριζόνα. «Η πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή, είναι πως το μοναδικό εμπόδιο μεταξύ του λαού της Γάζας και μιας κατάπαυσης πυρός είναι η Χαμάς», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Μπλίνκεν προειδοποίησε επίσης ότι μια ισραηλινή επίθεση κατά της Ράφας, της πόλης στη νότια Λωρίδα της Γάζας όπου βρίσκονται πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας του πολέμου, θα προκαλούσε ζημιά «πέραν του αποδεκτού».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Ισραήλ δεν έχει παρουσιάσει κανένα σχέδιο για την προστασία των αμάχων σε αυτή την πιθανή επίθεση. «Απουσία ενός τέτοιου σχεδίου, δεν μπορούμε να στηρίξουμε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, διότι θα προκαλούσε ζημιά πέραν αυτού που είναι αποδεκτό», δήλωσε ο Μπλίνκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.