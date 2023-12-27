Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στη διάρκεια της νύχτας με δεκάδες επιθετικά drones στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι 32 από τα 46 ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις καταρρίφθηκαν. Τα περισσότερα από αυτά που δεν αναχαιτίστηκαν έπληξαν περιοχές κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, κυρίως στην νότια περιφέρεια της Χερσώνας.

Ο περιφερειάρχης της Οδησσού διευκρίνισε ότι νεκρός είναι ένας 35χρονος, ο οποίος σκοτώθηκε από τα συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε σε κατοικημένη περιοχή. Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί έξι ετών, τραυματίστηκαν.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για απώλειες. Η πολεμική αεροπορία διευκρίνισε ότι κατέρριψε drones πάνω από περιοχές της κεντρικής, νότιας και δυτικής Ουκρανίας.

Η Ρωσία διεξάγει εκστρατεία με τακτικές αεροπορικές επιδρομές σε πληθυσμιακά κέντρα που βρίσκονται πολύ πίσω από τη γραμμή του μετώπου μετά την εισβολή της πριν από σχεδόν δύο χρόνια στην Ουκρανία.

