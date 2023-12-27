Λίβανος: Ένας μαχητής της Χεζμπολάχ και δύο άμαχοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα

Ένας μαχητής της Χεζμπολάχ και δύο άμαχοι, μέλη της οικογένειάς του, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε μεθοριακή πόλη στον νότιο Λίβανο, όπως ανέφεραν σήμερα ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης και η φιλοϊρανική οργάνωση.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεζμπολάχ είναι σχεδόν καθημερινές αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, που ξέσπασε έπειτα από μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο ισραηλινό έδαφος του παλαιστινιακού κινήματος που υποστηρίζεται από την ισχυρή λιβανέζικη οργάνωση.

"Εχθρικά αεροσκάφη έκαναν επιδρομή σε μία κατοικία (...) στο κέντρο της Μπιντ Τζμπεΐλ", περίπου δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ", όπως μετέδωσε το εθνικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το πρακτορείο ανέφερε πως ένας άνδρας, ο αδελφός του και η νύφη του σκοτώθηκαν, και ένα τέταρτο άτομο μέλος της ίδιας οικογένειας, της Μπαζί, τραυματίστηκε στην επιδρομή που διενεργήθηκε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε στη συνέχεια τον θάνατο ενός μαχητή της, του Άλι Μπαζί.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρίσκεται στο σημείο είδε ένα διώροφο σπίτι τελείως κατεστραμμένο, και σημαντικές ζημιές σε γειτονικά σπίτια και καταστήματα.

Προσκείμενος στην οικογένεια δήλωσε σε φωτογράφο του AFP πως ο αδελφός του μέλους της Χεζμπολάχ, ο Ιμπραχίμ Μπαζί, που σκοτώθηκε όπως και η σύζυγός του, είχε την αυστραλιανή υπηκοότητα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είχε φθάσει από την Αυστραλία πριν από μία εβδομάδα.

Από τις 7 Οκτωβρίου, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεζμπολάχ έχουν προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 160 ανθρώπων από λιβανέζικης πλευράς, εκ των οποίων περισσότεροι από 110 ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ.

Από την ισραηλινή πλευρά των συνόρων, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων εννέα στρατιώτες, από τις 7 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει την Τρίτη πως εννέα στρατιώτες του καθώς και ένας άμαχος τραυματίστηκαν από πυραυλικά πυρά της Χεζμπολάχ, ένας από τους πυραύλους έπληξε μια εκκλησία σε αραβικό χωριό στο νότιο Ισραήλ.

Οι εχθροπραξίες έχουν εν πολλοίς περιοριστεί στις μεθοριακές ζώνες όμως το Ισραήλ έχει εξαπολύσει πλήγματα και σε μεγαλύτερο βάθος, μέχρι 20 χλμ. από τα σύνορα, στη διάρκεια των τελευταίων ημερών.

Το Ισραήλ υποστηρίζει πως η Χεζμπολάχ, που δεν διαθέτει καθορισμένες θέσεις στη μεθοριακή ζώνη, θα πρέπει να αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χλμ. βορειότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

