Η Ιαπωνία σε «απευθείας» επαφή με τους Χούθι της Υεμένης για την κατάληψη του πλοίου Galaxy Leader

Η διπλωματία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε «άμεση» επαφή με τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη μετά την κατάληψη το Σαββατοκύριακο στην Ερυθρά Θάλασσα φορτηγού πλοίου με εικοσιπενταμελές πλήρωμα, ιδιοκτησίας ισραηλινού επιχειρηματία, το οποίο μισθώνει ιαπωνικός όμιλος θαλάσσιων μεταφορών.

«Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το Ισραήλ, και πέραν του ότι προσεγγίζουμε απευθείας τους Χούθι, καλούμε άμεσα τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν, το Ιράν και άλλες χώρες (...) να ζητήσουν από τους Χούθι να απελευθερωθούν το γρηγορότερο το πλοίο και τα μέλη του πληρώματός του» τόνισε η υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας, η Γιόκο Καμικάουα.

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της εμπόλεμης Υεμένης, ανακοίνωσαν χθες πως κατέλαβαν στην Ερυθρά Θάλασσα εμπορικό σκάφος που ανήκει σε ισραηλινό επιχειρηματία και το οδήγησαν προς τις υεμενίτικες ακτές, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως «δεν πρόκειται για ισραηλινό πλοίο».

Ωστόσο, κατά την εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Ambrey και τον εξειδικευμένο ιστότοπο TradeWinds, το φορτίο ανήκει στη Ray Car Carriers, βρετανική εταιρεία που ελέγχεται από τον ισραηλινό επιχειρηματία Αβραάμ Ραμί Ουγκάρ.

Η ιαπωνική κυβέρνηση καταδίκασε νωρίτερα σήμερα «σθεναρά» την κατάληψη του Galaxy Leader, που διαχειρίζεται ο ιαπωνικός ναυτιλιακός όμιλος Nippon Yusen (NYK) και βρισκόταν εν πλω προς την Ινδία.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών, στο πλοίο επιβαίνουν 25 άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, ανάμεσά τους υπήκοοι Βουλγαρίας, Φιλιππίνων, Ουκρανίας, ή ακόμη Μεξικού, πάντως κανένας υπήκοος Ιαπωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

