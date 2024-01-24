Ουκρανία: Δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυραυλική επίθεση στο Χίρνικ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος έφηβος, από ρωσικό πλήγμα σε ένα χωριό στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν από την πυραυλική επίθεση στο Χίρνικ», ειπε ο Βαντίμ Φιλάσκιν, ο επικεφαλής της περιφέρειας του Ντονέτσκ, κατηγορώντας τη Ρωσία για αυτήν τη «στοχευμένη» επίθεση εναντίον αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.