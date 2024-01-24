Μακρόν: Η Γαλλία ίσως να έλθει 5η σε μετάλλια στους Ολυμπιακούς του Παρισιού

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πιστεύει πως η Γαλλία θα μπορούσε να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πέμπτη σε αριθμό μεταλλίων που θα κερδίσουν οι αθλητές της και όγδοη στους Παραολυμπιακούς.

«Αυτό το Top 5 είναι πιο εφικτό από ποτέ σύμφωνα με ορισμένες προβλέψεις που δείχνουν ότι η Γαλλία θα μπορούσε να ζήσει τους καλύτερους αγώνες της από το 1900», είπε.

«Δεν θέλω να ασκώ υπερβολική πίεση, βάζω ψηλά τον πήχη κάθε φορά και θα συνεχίσω να τον βάζω, αλλά πρόκειται για μια υγιή πίεση και έχω εμπιστοσύνη στους πάντες», ανέφερε.

Αναφορικά με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, ο πρόεδρος Μακρόν απευθύνοντας χθες Τρίτη τις ευχές του προς τους αθλητές και τους αθλητικούς φορείς της Γαλλίας, υπενθύμισε ότι «η τρομοκρατική απειλή παραμένει παρούσα στο γαλλικό έδαφος», χαιρετίζοντας ταυτόχρονα «τη δέσμευση του υπουργού Εσωτερικών και του Αρχηγού της Αστυνομίας ότι 30.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα εργάζονται σκληρά και καθημερινά για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

