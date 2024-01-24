Δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν σήμερα τρεις βαλλιστικούς πυραύλους προς το φορτηγό πλοίο M/V Maersk Detroit, υπό σημαία ΗΠΑ, καθώς αυτό διέσχιζε τον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές στο πλοίο, πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.
Λίγο νωρίτερα ο κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών Maersk ανακοίνωσε ότι δύο υπό αμερικανική σημαία πλοία του, τα οποία διέρχονταν μέσω του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ με κατεύθυνση βόρεια, και συνοδεία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, έκαναν αναστροφή όταν είδαν εκρήξεις σε κοντινή απόσταση.
