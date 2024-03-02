Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας της Παρασκευής προς Σάββατο στην Ουκρανία σε επιθέσεις ρωσικών drones στο Χάρκοβο και την Οδησσό, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, οκτώ τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα τρίχρονο παιδί, και έξι αγνοούνται όταν ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία στην Οδησσό.

«Η Ρωσία συνεχίζει να πολεμά αμάχους (…) ένα από τα drones του εχθρού έπληξε κτίριο κατοικιών στην Οδησσό. Καταστράφηκαν 18 διαμερίσματα», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον λογαριασμό του στο Telegram.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο Ζελένσκι φαίνεται μια πολυκατοικία μεγάλο κομμάτι της οποίας έχει καταρρεύσει και δεκάδες διασώστες να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η επίθεση εξαπολύθηκε με drone Shahed.

Από την πλευρά του ο Όλεχ Κιπέρ κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού δήλωσε ότι ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια καθώς πιθανόν βρισκόταν στο υπόγειο του κτιρίου την ώρα της επίθεσης.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν οκτώ τραυματίες από το πλήγμα, ανάμεσά τους ένα τρίχρονο παιδί που «φέρει τραύματα στη γάμπα και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση».

H κρατική ραδιοφωνία- τηλεόραση της Ουκρανίας Suspilne, επικαλούμενη τοπικούς εισαγγελείς, μετέδωσε ότι αγνοούνται έξι άνθρωποι.

Στο μεταξύ στο χωριό Βελίκιι Μπουρλκούκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο, σπίτι επλήγη από drone, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Το πτώμα ενός 76χρονου άνδρα ανασύρθηκε από τα ερείπια, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Το σπίτι καταστράφηκε εντελώς. Αστυνομικοί απομάκρυναν μία ηλικιωμένη γυναίκα από γειτονικό σπίτι», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τις αρχές της πόλης του Χαρκόβου, drones προκάλεσαν ζημιές σε πολλά οχήματα και κτίρια κατοικιών, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για άλλα θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

