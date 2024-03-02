ΗΠΑ: Κατέρριψαν πύραυλο επιφανείας-αέρος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης

Ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε χθες Παρασκευή πύραυλο επιφανείας-αέρος των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, που ήγειρε «άμεση απειλή» για τα αμερικανικά αεροσκάφη στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Χθες οι αμερικανικές δυνάμεις «διεξήγαγαν πλήγμα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πυραύλου εδάφους-αέρος (...) που ήταν έτοιμος να εκτοξευθεί από περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι στην Υεμένη», ανέφερε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο πύραυλος ήγειρε «άμεση απειλή για αμερικανικά αεροσκάφη στην περιοχή», πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Επίσης χθες, οι Χούθι εκτόξευσαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) που κατέπεσε στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να προκαλέσει ζημιά σε κανένα πλοίο, πάντα σύμφωνα με τη CENTCOM.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, εξαπολύουν από τη 19η Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ιδίως όσων κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις τους, οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να «προστατεύσουν» τη ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας. Και, από τα μέσα Ιανουαρίου, οι αμερικανικές και βρετανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά βομβαρδισμών στην Υεμένη εναντίον των Χούθι, που από την πλευρά τους χαρακτηρίζουν πλέον «θεμιτούς στόχους» αμερικανικά και βρετανικά πλοία.

Ο Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι, ηγέτης του κινήματος Ανσάρ Αλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), που είναι γνωστότερο με το επώνυμο της οικογένειας των επικεφαλής του, διεμήνυσε προχθές Πέμπτη πως «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μας θα συνεχιστούν», προσθέτοντας πως «επιφυλάσσουμε εκπλήξεις στους εχθρούς μας που δεν τις περιμένουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.