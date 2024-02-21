Reuters: Το Ιράν στέλνει στη Ρωσία εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους

Το Ιράν παρείχε στη Ρωσία μεγάλο αριθμό ισχυρών βαλλιστικών πυραύλων εδάφους-εδάφους, σύμφωνα με πηγές στο Reuters, εμβαθύνοντας τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ .

Η παροχή περίπου 400 πυραύλων από το Ιράν περιλαμβάνει πολλούς από την οικογένεια βαλλιστικών όπλων μικρής εμβέλειας Fateh-110, όπως το Zolfaghar, ανέφεραν τρεις ιρανικές πηγές. Αυτός ο οδικός κινητός πύραυλος είναι ικανός να πλήξει στόχους σε απόσταση μεταξύ 300 και 700 km, λένε οι ειδικοί.

Το υπουργείο Άμυνας του Ιράν και οι Φρουροί της Επανάστασης, μια ελίτ δύναμη που επιβλέπει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα του Reuters. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο για το θέμα.

Οι αποστολές ξεκίνησαν στις αρχές Ιανουαρίου μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας σε συναντήσεις στα τέλη του περασμένου έτους μεταξύ Ιρανών και Ρώσων αξιωματούχων του στρατού και της ασφάλειας που πραγματοποιήθηκαν στην Τεχεράνη και τη Μόσχα , μια από τις ιρανικές πηγές είπε στο Reuters.

Ένας Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος, όπως και οι άλλες πηγές, ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών, είπε ότι υπήρξαν τουλάχιστον τέσσερις αποστολές πυραύλων και θα υπάρξουν περισσότερες τις επόμενες εβδομάδες. Αρνήθηκε να δώσει ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένας άλλος ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι ορισμένοι από τους πύραυλους στάλθηκαν στη Ρωσία με πλοίο μέσω της Κασπίας Θάλασσας , ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν με αεροπλάνο. «Θα υπάρξουν περισσότερες αποστολές», είπε ο δεύτερος Ιρανός αξιωματούχος. «Δεν υπάρχει λόγος να το κρύψουμε. Μας επιτρέπεται να εξάγουμε όπλα σε οποιαδήποτε χώρα επιθυμούμε».

Οι περιορισμοί του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις εξαγωγές ορισμένων πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων τεχνολογιών από το Ιράν έληξαν τον Οκτώβριο. Ωστόσο, οι ΗΠΑ και η ΕΕ διατήρησαν τις κυρώσεις στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν εν μέσω ανησυχιών σχετικά με τις εξαγωγές όπλων προς τις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία.

Μια τέταρτη πηγή, εξοικειωμένη με το θέμα, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η Ρωσία έλαβε πρόσφατα μεγάλο αριθμό πυραύλων από το Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για την εθνική ασφάλεια Τζον Κίρμπι δήλωσε στις αρχές Ιανουαρίου ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι η Ρωσία ήταν κοντά στην απόκτηση βαλλιστικών όπλων μικρού βεληνεκούς από το Ιράν, επιπλέον των πυραύλων που προέρχονται ήδη από τη Βόρεια Κορέα . Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η Ουάσιγκτον είχε δει στοιχεία για πρόοδο των συνομιλιών, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις για παραδόσεις. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο του Reuters σχετικά με τις παραδόσεις πυραύλων.

Ο ανώτατος εισαγγελέας της Ουκρανίας δήλωσε την Παρασκευή ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι που προμήθευσε η Βόρεια Κορέα στη Ρωσία είχαν αποδειχθεί αναξιόπιστοι στο πεδίο της μάχης, με μόνο δύο από τους 24 να πλήττουν τους στόχους τους. Η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ αρνήθηκαν και οι δύο ότι η Βόρεια Κορέα παρείχε στη Ρωσία πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία.

Αντίθετα, ο Jeffrey Lewis , ειδικός στο Middlebury Institute of International Studies στο Monterey , είπε ότι η οικογένεια πυραύλων Fateh-110 και το Zolfaghar ήταν όπλα ακριβείας. «Χρησιμοποιούνται για να δείχνουν πράγματα που έχουν μεγάλη αξία και χρειάζονται ακριβή ζημιά», είπε ο Λιούις, προσθέτοντας ότι 400 πυρομαχικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ήταν ήδη «αρκετά βάναυσοι».





