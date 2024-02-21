ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα είναι απάνθρωπη

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε σήμερα ότι η "υγειονομική και ανθρωπιστική" κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι "απάνθρωπη" έπειτα από τέσσερις και πλέον μήνες πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς.

"Σε τι κόσμο ζούμε όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να προμηθευτούν τροφή και νερό ή όταν άνθρωποι που δεν μπορούν ούτε να περπατήσουν δεν μπορούν να λάβουν ιατρική φροντίδα;" δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην τακτική συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

"Σε τι κόσμο ζούμε όταν το υγειονομικό προσωπικό κινδυνεύει να βομβαρδιστεί την ώρα που κάνει τη δουλειά του; Σε τι κόσμο ζούμε όταν τα νοσοκομεία πρέπει να κλείνουν γιατί δεν υπάρχει πια ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε φάρμακο για να σωθούν οι ασθενείς και τα οποία αποτελούν τον στόχο του στρατού;". Για τον επικεφαλής του ΠΟΥ, "η υγειονομική και ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι απάνθρωπη και συνεχίζει να επιδεινώνεται".

Γενικότερα, "η Γάζα έχει γίνει ζώνη θανάτου", δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους επαναλαμβάνοντας μια έκφραση που έχει ήδη χρησιμοποιήσει. "Ένα μεγάλο μέρος του εδάφους έχει καταστραφεί, περισσότεροι από 29.000 άνθρωποι είναι νεκροί, πολλοί άλλοι φέρονται ως αγνοούμενοι, θεωρούνται νεκροί, και πολλοί, πολλοί άλλοι είναι τραυματισμένοι", πρόσθεσε.

Τόνισε επίσης ότι τα επίπεδα σοβαρού υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας έχουν αυξηθεί θεαματικά από την αρχή του πολέμου, και από λιγότερο 1% ανήλθε σε περισσότερο από 15% σε ορισμένα μέρη.

"Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός τώρα! Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν, οι βόμβες πρέπει να σταματήσουν να πέφτουν και η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να είναι ελεύθερη. Η ανθρωπιά πρέπει να επικρατεί", δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή η συντριπτική πλειψηφία του πληθυσμού, απειλούνται από την πείνα στη Λωρίδα της Γάζας -- θύλακας που τελεί υπό ισραηλινή πολιορκία από την αρχή του πολέμου.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στον βορρά, ο οποίος μαστίζεται από "το χάος και τη βία", σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM) των Ηνωμένων Εθνών που ανέστειλε την Τρίτη τη διανομή της βοήθειάς του στον τομέα αυτό.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία πρέπει να λαμβάνει το πράσινο φως από το Ισραήλ, εισέρχεται ουσιαστικά από τη Ράφα μέσω της Αιγύπτου, αλλά η προώθησή της στον βορρά έχει καταστεί αδύνατη λόγω των καταστροφών και των μαχών που απομονώνουν αυτή την περιοχή από το υπόλοιπο έδαφος.

Στην επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου σκοτώθηκαν σχεδόν 1.160 άνθρωποι στο Ισραήλ, οι περισσότεροι ήταν άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Η επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εν είδει αντιποίνων έχει προκαλέσει από τότε τον θάνατο τουλάχιστον 29.313 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

