Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, την ώρα που το Κίεβο ζητάει από τους συμμάχους του περισσότερα μέσα για να εξασφαλίσει την αντιαεροπορική άμυνά του.

«Πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίθεση του εχθρού με συνολικά 40 μηχανισμούς», 37 πυραύλους και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία προσθέτοντας πως κατέστρεψε οκτώ πυραύλους.

«Περισσότεροι από 20 μηχανισμοί» δεν πέτυχαν το στόχο τους, καθώς εκτράπηκαν από την πορεία τους με «ηλεκτρονικά αντίμετρα».

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τους στόχους της επίθεσης.

Οι περισσότεροι από τους πυραύλους που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας ήταν εξαιρετικά ταχείς βαλλιστικοί πύραυλοι, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία. Οι πύραυλοι αυτοί είναι πολύ πιο δύσκολο να καταρριφθούν.

Η αντιαεροποορική άμυνα κατέρριψε ρωσικούς πυραύλους σε τουλάχιστον πέντε περιφέρειες σε όλη την Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους αυτών των επαρχιών.

Η μεγάλη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο επλήγη, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης, επίσης χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς επλήγη.

Η αστυνομία στη βόρεια περιφέρεια του Τσερνίχιβ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός μεγάλου κρατήρα που δημιουργήθηκε από πύραυλο που κατερρίφθη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα συντρίμμια πυραύλου που κατερρίφθη επλήγησαν ιδιωτικές κατοικίες και υπέστησαν ζημιές κτίρια, ένα από τα οποία πρακτικά καταστράφηκε. Δεν υπάρχουν ανθρώπινα θύματα, αλλά σκοτώθηκε ένας σκύλος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.