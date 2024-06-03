Η πρώτη φάση ενός σχεδίου που προωθείται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που συνεπάγεται περιορισμένη απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την απαραίτητη συμφωνία σε όσα ακολουθούν, ανέφερε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Τα αποσπάσματα που διέρρευσαν από μια κεκλεισμένων των θυρών κοινοβουλευτική συνεδρίαση, τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν αμέσως από αξιωματούχους, υποδηλώνουν ότι το Ισραήλ βλέπει την πιθανότητα να συνάψει μια αρχική εκεχειρία στη Γάζα, αν και έχει αποκλείσει τον τερματισμό του πολέμου όπως ζητά η Χαμάς.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι κορυφαία προτεραιότητα του Ισραήλ στη Γάζα είναι η καταστροφή της Χαμάς, ταυτόχρονα με την ανάκτηση ομήρων, προσθέτοντας ότι και οι δύο στόχοι αποτελούν μέρος του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου που εγκρίθηκε στο ανώτατο επίπεδο της κυβέρνησής του.

"Αυτό δεν είναι κάτι που προσθέτω τώρα. Αυτό δεν είναι κάτι που προσθέτω επειδή βρίσκομαι υπό πίεση εντός του συνασπισμού. Είναι κάτι που συμφωνήσαμε ομόφωνα στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο", είπε ο Νετανιάχου σε δήλωση.

Αναφερθείς στην πρόταση εκεχειρίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν «κενά» μεταξύ της ισραηλινής εκδοχής και της πρότασης που ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν.

«Η πρόταση που παρουσίασε ο Μπάιντεν είναι ελλιπής», λέει ο πρωθυπουργός.

«Ο πόλεμος θα σταματήσει για να φέρει πίσω τους ομήρους και μετά θα κάνουμε συζητήσεις. Υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρουσίασε στο κοινό», λέει ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου έκανε τα σχόλια στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ.

Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, Ισραηλινός αξιωματούχος διέψευσε «μερικώς» τον Τζο Μπάιντεν για την πρόταση κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Παρασκευή, αναφέροντας ότι η περιγραφή ότι πρόκειται για πρόταση του Ισραήλ «δεν ήταν ακριβής», σε δηλώσεις του NBC News.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Παρασκευή σε μια αιφνιδιαστική κίνηση μια πρόταση εκεχειρίας που, όπως υποστήριξε, είχε γίνει από το Ισραήλ και είχε εγκριθεί από τη Χαμάς.

Αλλά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αντιμετωπίζει πιέσεις τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από τις οικογένειες των ομήρων από τη μια πλευρά και τους δεξιούς υπουργούς από την άλλη που απειλούν να ρίξουν την κυβέρνησή του, όπως μεταδίδει το NBC News, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αμφισβήτησε την περιγραφή του Μπάιντεν για το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός.

Ο αξιωματούχος αμφισβήτησε συγκεκριμένα ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά του από τη Λωρίδα της Γάζας ως μέρος μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Το Ισραήλ δεν έχει αλλάξει τους όρους του για να καταλήξει σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Αυτό θα συμβεί μόνο αφού επιτευχθούν οι στόχοι μας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς», είπε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι ενώ ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι το σχέδιο προέρχεται από το Ισραήλ, στην πραγματικότητα πρόκειται για μία πρόταση που υποβλήθηκε από μεσολαβητές στην οποία το Ισραήλ είχε κάνει τροποποιήσεις και αλλαγές.

«Είναι περίεργο που λένε ότι είναι μια ισραηλινή πρόταση και ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ πρέπει να συμφωνήσει με αυτήν», είπε ο αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ αναμένει την επίσημη απάντηση της Χαμάς στην πρόταση.

Θετική η Χαμάς στο σχέδιο εκεχειρίας

Η Χαμάς χαιρετίζει την πρόταση για τη συμφωνία εκεχειρίας που υπέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου στην Ισπανία τη Δευτέρα.

«Οι αρχικές δηλώσεις της Χαμάς δείχνουν ότι έλαβε θετικά την πρόταση», είπε ο Σάμεχ Σούκρι σε συνέντευξη Τύπου με τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Τι προβλέπει η πρόταση κατάπαυσης του πυρός

Η πρώτη φάση θα έχει διάρκεια έξι εβδομάδων και προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από κατοικημένες περιοχές της Γάζας. Σε αυτή τη φάση της συμφωνίας οι Παλαιστίνιοι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Στη διάρκεια αυτών των έξι εβδομάδων, το Ισραήλ και η Χαμάς θα προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση, που προβλέπει τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών. Εφόσον οι διαπραγματευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο επεκταθούν πέρα των έξι εβδομάδων, η κατάπαυση του πυρός θα συνεχίζεται καθ΄όλη τη διάρκεια.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που βρίσκονται στη ζωή και την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Στην τρίτη φάση της πρότασης προβλέπεται η εκπόνηση ενός μεγάλου σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζας.

