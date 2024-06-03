Γνωστοί έγιναν οι κορυφαίοι της φετινής αγωνιστικής αγωνιστικής περιόδου στο Champions League από την UEFA, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κυριαρχεί και εδώ!



Ο Βινίσιους με έξι γκολ (ένα εκ των οποίων στον τελικό) και τέσσερις ασίστ σε 10 αναμετρήσεις αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της χρονιάς, ενώ ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ σε 11 παιχνίδια ήταν ο καλύτερος νέος της διοργάνωσης.



✨🇧🇷 Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal June 3, 2024



Παράλληλα, η UEFA ανακοίνωσε και την κορυφαία ενδεκάδα της φετινής σεζόν, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να έχει τέσσερις παίκτες σε αυτή, όπως και η φιναλίστα, Ντόρτμουντ.

Jude Bellingham is the 2023/24 #UCL Young Player of the Season! 👏#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Αναλυτικά, η ενδεκάδα: Κόμπελ (Ντόρτμουντ), Καρβαχάλ (Ρεάλ), Ρίντιγκερ (Ρεάλ), Χούμελς (Ντόρτμουντ), Μάατσεν (Ντόρτμουντ), Σάμπιτσερ (Ντόρτμουντ), Μπέλιγχαμ (Ρεάλ), Βιτίνια (Παρί), Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι), Βινίσιους (Ρεάλ), Κέιν (Μπάγερν).

👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

