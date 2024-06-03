Λογαριασμός
Μαδριλένικη κυριαρχία: Κορυφαίος της χρονιάς στο Champions League ο Βινίσιους - 4 παίκτες στην κορυφαία 11άδα

Παίκτης της χρονιάς στο Champions League αναδείχθηκε ο Βινίσιους, ενώ νέος παίκτης ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Τέσσερις παίκτης της «βασίλισσας» στην κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης

Vinicius

Γνωστοί έγιναν οι κορυφαίοι της φετινής αγωνιστικής αγωνιστικής περιόδου στο Champions League από την UEFA, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κυριαρχεί και εδώ!

Ο Βινίσιους με έξι γκολ (ένα εκ των οποίων στον τελικό) και τέσσερις ασίστ σε 10 αναμετρήσεις αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της χρονιάς, ενώ ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ σε 11 παιχνίδια ήταν ο καλύτερος νέος της διοργάνωσης.
 


Παράλληλα, η UEFA ανακοίνωσε και την κορυφαία ενδεκάδα της φετινής σεζόν, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να έχει τέσσερις παίκτες σε αυτή, όπως και η φιναλίστα, Ντόρτμουντ.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα: Κόμπελ (Ντόρτμουντ), Καρβαχάλ (Ρεάλ), Ρίντιγκερ (Ρεάλ), Χούμελς (Ντόρτμουντ), Μάατσεν (Ντόρτμουντ), Σάμπιτσερ (Ντόρτμουντ), Μπέλιγχαμ (Ρεάλ), Βιτίνια (Παρί), Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι), Βινίσιους (Ρεάλ), Κέιν (Μπάγερν).

