Νέα επιχείρηση από την αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας σε χώρο του ΑΠΘ, μετά την πρωινή εκκένωση κατάληψης του ίδιου χώρου από αντιεξουσιαστές.

Ομάδα ατόμων, σύμφωνα με το thesstoday.gr, προσπάθησε να επανακτήσουν το στέκι Primavera, μετά την επιχείρηση της ΕΛΑΣ το πρωί και σε αυτή την προσπάθεια η ελληνική αστυνομία έδωσε ξανά το παρών.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ εισέβαλαν στο χώρο του πανεπιστημίου προκειμένου να εκκενώσουν και να ασφαλίσουν ξανά το σημείο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.