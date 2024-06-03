Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Σίγουρα είναι κάτι που η ίδια η Μίνα Αρναούτη δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ. Πόσο μάλλον που από εκείνη την ημέρα έως και σήμερα όπως η ίδια δήλωσε έχει υποβληθεί σε 17 χειρουργεία για την αποκατάσταση των προβλημάτων που αντιμετώπισε από το μοιραίο τροχαίο.

Από τότε συνέβησαν πολλά και γράφτηκαν από περισσότερα για τα δύο κορίτσια, την Μίνα Αρναούτη και τη Φρόσω Κυριακού, που εκείνο το βράδυ διασκέδαζαν μαζί με τον Παντελή Παντελίδη και μπήκαν στο αυτοκίνητό του, όπως έχουν πει και στις καταθέσεις τους, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πηγή: Facebook

«Εμένα καταστράφηκε η ζωή μου. Δεν πούλησα στα media το πρόβλημα που μου προκάλεσε το ατύχημα. Δέχομαι μέχρι και σήμερα απειλές για τη ζωή μου. Δεν έχω καταφέρει να σβήσω από το μυαλό μου την ημέρα του δυστυχήματος. Έχω μετατραυματικό στρες και φοβάμαι να ταξιδέψω» είπε σήμερα η Μίνα Αρναούτη καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη «Πρωινό Σουσου» και συνέχισε:

«Η υγεία μου δεν μπορεί να αποκατασταθεί και να γίνει η ζωή μου όπως πριν. Μετά από 17 χειρουργεία παίρνω παυσίπονα πολλά βράδια για να κοιμηθώ. Στο ΚΕΠΑ μου έβγαλαν 43% αναπηρία».

Και φυσικά αναφέρθηκε και στο θέμα της αποζημίωσης που διεκδικεί: «Έχω αγωνία για την αποζημίωση. Δεν θέλω τα χρήματα για να κάνω διακοπές. Το δικαστήριο μου επιδίκασε λιγότερα από 90.000 ευρώ, δεν φτάνουν για τα 17 χειρουργεία που έχω κάνει».

Ενώ τόνισε: «Αυτό που λέω και δεν το πιστεύει κανείς είναι ότι ο Παντελής δεν φαινόταν μεθυσμένος. Αν δεν μείνω ευχαριστημένη από την απόφαση του δικαστηρίου, θα πάω στον Άρειο Πάγο και δεν θα δεχτώ με τίποτα για τον Γολγοθά που πέρασα να μην αποζημιωθώ γιατί έφαγα και τρομερό bullying - το μεγαλύτερο που έφαγα στη χώρα - μετά το δυστύχημα και μέχρι σήμερα.

Ιερόδουλη να ήμουν δεν δικαιούμαι εφόσον μπήκα σε ένα αμάξι αποζημίωση;».

Όσον αφορά αν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στην ίδια και την οικογένεια του Παντελίδη ανέφερε: «Δεν έχω μιλήσει ποτέ με την οικογένεια του Παντελή, δεν ήρθαν ποτέ να με συναντήσουν.

Εγώ δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτή την ιστορία, ενώ η οικογένεια Παντελίδη έχει πάρει από μένα 11.500 ευρώ, δικαίως τα πήρε, γιατί έτσι έβγαλε το δικαστήριο. Έχω κάνει αγωγή στην οικογένεια Παντελίδη για συκοφαντική δυσφήμιση, για δικές τους αναρτήσεις, κάτι κρεμάλες που έβαζε η μητέρα του Παντελή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.