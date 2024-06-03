Η Saudi Telecom φλερτάρει με την United Group, μητρική της Nova 

Το ενδεχόμενο να υποβάλλει πρόταση για τον ευρωπαϊκό όμιλο τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης United Group, μητρική της Nova, φέρεται να εξετάζει η STC Group της Σαουδικής Αραβίας, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση της διαδικασίας.

Ο βρετανικός όμιλος BC Partners, ο οποίος απέκτησε την United Group το 2019 από το KKR fund, συνεργάζεται με συμβούλους για την πώληση του τηλεπικοινωνιακού ομίλου η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσαν δυο πηγές, σημειώνει το Reuters.

Το πιθανό deal θα αποτιμούσε πιθανότατα τον όμιλο της United Group γύρω στα 8 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, δήλωσε μια από τις πηγές.

Άλλες πηγές που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς το θέμα είναι εμπιστευτικό τόνισαν πως το deal δεν είναι βέβαιο και μπορεί να μην ολοκληρωθεί.

Οπως μεταδίδει το Reuters, εκπρόσωποι της STC και της BC Partners αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Αν η STC Group προχωρήσει με τη συμφωνία εξαγοράς της United, τότε η παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών θα ενισχυθεί περαιτέρω. Πέρυσι, ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός όμιλος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε πως απέκτησε ποσοστό 4,9% στην ισπανική Telefonica, με δυνατότητα να το αυξήσει περαιτέρω έως και 10%. Επιπλέον, η θυγατρική της STC, TAWAL, πέρυσι απέκτησε τηλεπικοινωνιακούς πύργους της United Group σε Βουλγαρία, Κροατία και Σλοβενία.

Επιπλέον, δυο πηγές δήλωσαν στο Reuters πως η BC Partners εξετάζει διαφορετικούς τρόπους ώστε να μεγιστοποιήσει την αξία της πώλησης, έχοντας στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο του διαχωρισμού με βάση τις περιοχές δραστηριότητας.

Η πώληση της United Group έχει προσελκύσει επίσης την προσοχή funds υποδομών που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις για συγκεκριμένες χώρες, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, της Κροατίας και της Σλοβενίας, δήλωσε μια από τις πηγές.

Η Enirates Telecommunications του Αμπου Ντάμπι δήλωσε τον Απρίλιο ότι εξέτασε “σχετικές ευκαιρίες της αγοράς” αλλά δεν προχώρησε σε διαπραγματεύσεις πόσο μάλλον σε συμφωνία για την εξαγορά της United Group.

Τα έσοδα και τα EBITDA (μετά τις μισθώσεις) της United Group's την περασμένη χρονιά αυξήθηκαν κατά 7% στα 2,7 δισ. ευρώ και στα 988 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

