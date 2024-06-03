Σε σοκ βρίσκονται οι ξενοδόχοι Κρήτης από το «κανόνι» του FTI του τρίτου μεγαλύτερου τουριστικού πρακτορείου στην Ευρώπη.

Μιλώντας στο skai.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κρήτης, Νίκος Χαλκιαδιάκης, ανέφερε ότι ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός o αριθμός των Γερμανών, κυρίως, τουριστών που είχαν κλείσει τις διακοπές τους στο νησί.

«Περιμένουμε τα στοιχεία από το αρμόδιο δικηγορικό γραφείο» τόνισε, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, καθώς όπως είπε δεν υπάρχει θέμα με τα ξενοδοχεία καθώς οι κρατήσεις είναι προπληρωμένες ενώ το ταξίδι τους είναι ασφαλισμένο».

Ο κ. Χαλκιαδάκης τόνισε ακόμα ότι η χρεοκοπία συμπαρασύρει όλα τα γραφεία του ομίλου, όπως το You Travel με έδρα το Λονδίνο, μέσω του οποίου είχαν κλείσει τις διακοπές τους, χιλιάδες Βρετανοί.

