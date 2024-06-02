Σύντροφος Παπαγιάννη:«Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο»

Η Σοφία Ακριτίδου με μία ανάρτηση στο Tik-Tok αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαγιάννη. Προφανώς έκανε λόγο για σχέση εξ’ αποστάσεως.

Οι δυο τους διατηρούν σχέση τα τελευταία χρόνια, παρά τα συνεχόμενα ταξίδια του Έλληνα σέντερ με τη Φενέρ και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της Σοφίας.

Στην ανάρτησή της λοιπόν εκείνη αποχαιρέτησε τον Big Papa με ένα κολλάζ φωτογραφιών. «Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο», έγραψε συγκεκριμένα στη γνωστή πλατφόρμα.

