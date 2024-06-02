Λογαριασμός
Ενας νεκρός από την κατάρρευση κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη - Μάχη με τον χρόνο για δεύτερο εγκλωβισμένο

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, προς το παρόν έχουν απεγκλωβιστεί 7 τραυματίες - οι δυο σοβαρά 

UPDATE: 11:33
κατάρρευση κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη -

Ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε σήμερα το πρωί ξαφνικά στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Κιουτσούκ Τσεκμετζέ (Küçükçekmece), την ώρα που ήταν γεμάτο κόσμο.

Στο ισόγειο του κτιρίου - που κατασκευάστηκε το 1988 - λειτουργούσε επιχείρηση, στον πρώτο όροφο υπήρχαν γραφεία, ενώ στους επάνω ορόφους κατοικούσαν οικογένειες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός κάτω από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό ακόμα ενός ατόμου. 

Μέρχι και λίγη ώρα νωρίτερα τα σωστικά συνεργεία άκουγαν τις φωνές και των 2 εγκλωβισμένων 

Νωρίτερα, απεγκλωβίστηκαν 7 τραυματίες - οι δυο σοβαρά . 

Από τη νομαρχία Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η πολυκατοικία κατέρρευσε στις 08.40 (τοπική ώρα), ενώ «μεγάλος αριθμός σωστικών συνεργείων AFAD, έρευνας και ομάδων πρώτων βοηθειών απεστάλησαν στο σημείο».

Οι διασώστες επιχειρούν ακόμα στο σημείο. 

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο λόγος της κατάρρευσης παραμένει άγνωστος.

Σε εξέλιξη... 

