Ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε σήμερα το πρωί ξαφνικά στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Κιουτσούκ Τσεκμετζέ (Küçükçekmece), την ώρα που ήταν γεμάτο κόσμο.
Στο ισόγειο του κτιρίου - που κατασκευάστηκε το 1988 - λειτουργούσε επιχείρηση, στον πρώτο όροφο υπήρχαν γραφεία, ενώ στους επάνω ορόφους κατοικούσαν οικογένειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός κάτω από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό ακόμα ενός ατόμου.
#Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina çöktü— Yeni Journal (@yenijournal) June 2, 2024
Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirildi.
Enkazdan 2'si ağır 7 kişi yaralı çıkarıldı. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor pic.twitter.com/sOiaNN1fpt
Μέρχι και λίγη ώρα νωρίτερα τα σωστικά συνεργεία άκουγαν τις φωνές και των 2 εγκλωβισμένων
Νωρίτερα, απεγκλωβίστηκαν 7 τραυματίες - οι δυο σοβαρά .
#Küçükçekmece ‘de gerçekleşen olayda göçük altından kalan vatandaşlarımıza Allahtan güç kuvvet temenni ediyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum.— Rüstem Tüysüz (@rustemtuysuz) June 2, 2024
Geçmiş olsun. pic.twitter.com/0PwgeepZpi
Από τη νομαρχία Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η πολυκατοικία κατέρρευσε στις 08.40 (τοπική ώρα), ενώ «μεγάλος αριθμός σωστικών συνεργείων AFAD, έρευνας και ομάδων πρώτων βοηθειών απεστάλησαν στο σημείο».
İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.— Serkan YİĞİT (@SerkanYT16Bs) June 2, 2024
Olay sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.#İstanbul #Küçükçekmece #enkaz #Deprem pic.twitter.com/T17hZywQ4L
Οι διασώστες επιχειρούν ακόμα στο σημείο.
#SONDAKİKA I Küçükçekmece'de bina çöktü!— Ekol TV (@ekoltvv) June 2, 2024
🔹Şuan 2 kişi kurtarıldı, arama çalışmalarına devam ediliyor.
🔹Kurtarılan enkazedeler en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edilmeye başlandı.#ekoltv #sıcakgelişme #küçükçekmece pic.twitter.com/OIv2syM2Du
Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü!— SuperHaber (@superhaber) June 2, 2024
Enkaz altında kalan iki kişi yaralı olarak çıkarıldı!
Valilik'ten açıklama geldihttps://t.co/zujHCAEsVx pic.twitter.com/YZ51XNAToQ
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο λόγος της κατάρρευσης παραμένει άγνωστος.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir bina çöktü!— SuperHaber (@superhaber) June 2, 2024
Enkaz altında kalanlar var!
İşte olay yerinden ilk görüntüler#haber #Küçükçekmece https://t.co/LsSIng5Yb6 pic.twitter.com/93cEjfToEd
Σε εξέλιξη...
