Ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε σήμερα το πρωί ξαφνικά στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Κιουτσούκ Τσεκμετζέ (Küçükçekmece), την ώρα που ήταν γεμάτο κόσμο.

Στο ισόγειο του κτιρίου - που κατασκευάστηκε το 1988 - λειτουργούσε επιχείρηση, στον πρώτο όροφο υπήρχαν γραφεία, ενώ στους επάνω ορόφους κατοικούσαν οικογένειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός κάτω από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό ακόμα ενός ατόμου.

#Küçükçekmece 'de 3 katlı bir bina çöktü Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirildi. Enkazdan 2'si ağır 7 kişi yaralı çıkarıldı. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor pic.twitter.com/sOiaNN1fpt

Μέρχι και λίγη ώρα νωρίτερα τα σωστικά συνεργεία άκουγαν τις φωνές και των 2 εγκλωβισμένων

Νωρίτερα, απεγκλωβίστηκαν 7 τραυματίες - οι δυο σοβαρά .

Από τη νομαρχία Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η πολυκατοικία κατέρρευσε στις 08.40 (τοπική ώρα), ενώ «μεγάλος αριθμός σωστικών συνεργείων AFAD, έρευνας και ομάδων πρώτων βοηθειών απεστάλησαν στο σημείο».

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.



Olay sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.#İstanbul #Küçükçekmece #enkaz #Deprem pic.twitter.com/T17hZywQ4L