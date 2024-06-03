Ματαιώνεται η αποψινή συναυλία των Raining Pleasure στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ακύρωση οφείλεται σε «ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες».

Στους κατόχους εισιτηρίων που αγοράστηκαν ηλεκτρονικά, το αντίτιμο θα πιστωθεί απευθείας στην κάρτα τους. Όσοι προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους με μετρητά, θα πρέπει να αποστείλουν e-mail στο apetalop@gmail.com με το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό παραγγελίας και τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού, ώστε να γίνει κατάθεση του αντίστοιχου ποσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

