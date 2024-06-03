«Έσπασε» η ποινή της ισόβιας κάθειρξης για 58χρονη που σκότωσε με τηγάνι τον πρώην πεθερό της - τον Ιούνιο του 2019 - και μετέφερε τη σορό του στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να αποδοθεί ο θάνατός του σε πτώση.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, δικάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, αναγνώρισε στην κατηγορούμενη μειωμένο καταλογισμό, καταδικάζοντάς την σε κάθειρξη 13 ετών.

Η οικογενειακή τραγωδία

Το έγκλημα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τελέστηκε στο οροφοδιαμέρισμα, όπου διέμενε το θύμα. Η 58χρονη, συνταξιούχος δασκάλα, με ιστορικό ψυχολογικών προβλημάτων, φιλοξενείτο σε δωμάτιο του ίδιου διαμερίσματος που της είχε παραχωρήσει ο πρώην σύζυγός της.

Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι είχε δυσαρεστήσει το 85χρονο θύμα και συχνά πυροδοτούνταν εντάσεις με την πρώην νύφη του.

Ο θάνατος του ηλικιωμένου -ο οποίος χρησιμοποιούσε περιπατητήρα για τις μετακινήσεις του- αποδόθηκε σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνέπεια του χτυπήματος με τηγάνι. Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω του σφοδρού χτυπήματος, αποκολλήθηκε το χερούλι του μαγειρικού σκεύους που χρησιμοποιήθηκε ως «όπλο». Το πτώμα του 85χρονου εντόπισαν ένοικοι της πολυκατοικίας στο κλιμακοστάσιο, μεταξύ 3ου και 4ου ορόφου.

Η καταδικασθείσα δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ενώ μετά την ετυμηγορία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου θα παραμείνει κρατούμενη σε γυναικείες φυλακές μέχρι την έκτιση της ποινής της.

