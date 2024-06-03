Τα τελευταία νέα όσον αφορά τις προεργασίες για την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Έρχεται ένας ενδιαφέρον Ιούνιος, αφού ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει σιγά-σιγά τον σχεδιασμό του και να αρχίσει να τον υλοποιεί, αφού με την κατάκτηση του Conference League θα παίξει 25 Σεπτεμβρίου και θα μπορέσει να κάνει ήρεμα την προετοιμασία του. Θα πρέπει να είναι πανέτοιμος ο Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα. Εκτός όλων των άλλων, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εκπροσωπήσει στο Europa League επάξια τον ίδιο του τον εαυτό και ως κάτοχος του Conference League», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας.



«Ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει όλους τους βασικούς παίκτες του. Όλοι έχουν πιθανότητες να μείνουν, άλλοι περισσότεροι άλλοι λιγότερο. Ο Ολυμπιακός με τον Τζολάκη είναι έτοιμοι να υπογράψουν. Έχω μεταφέρει την εκτίμησή μου ότι θα μείνει ο Φορτούνης. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπως οι Πορτογάλοι, αλλά ο ξεκάθαρος στόχος του Ολυμπιακού είναι να κρατήσει τον "κορμό" της φετινής ομάδας του και να ενισχυθεί, να πάρει το πρωτάθλημα μετά από δύο χρόνια και να είναι καλός στο Europa League, που είναι πιο δύσκολο από το Conference League», πρόσθεσε.



Και συνέχισε, λέγοντας: «Πρέπει να περιμένουμε την είσηγηση του προπονητή για τον Αλεξανδρόπουλο. Γενικά ο Ολυμπιακός θέλει να έχει ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του και για αυτό θα προωθηθούν τα παιδιά της Κ19, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και για παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αθανασίου του Ατρόμητου (αριστερό μπακ 23 ετών) είναι μία περίπτωση… Και ο Αναγνωστόπουλος της Κηφισιάς μία άλλη, για τρίτος τερματοφύλακας».



Τέλος, με αφορμή το θέμα Ποντένσε, είπε ότι «δεν έχουν σημασία οι ρήτρες, αν υπάρχουν ρήτρες και τι λένε, αλλά αν θα μείνει στο τέλος όποιος ποδοσφαιριστής θέλει ο Ολυμπιακός».

