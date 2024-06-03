Pepper church sessions με το Παιδί Τραύμα

Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει για 8η χρονιά τα Pepper Church Sessions! Ατμοσφαιρικές συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, παρέα με ωραία μουσική αλλά και το πιο ασυνήθιστο gin, το Hendrick’s.

Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 20.30, υποδεχόμαστε το Παιδί Τραύμα που παρουσιάζει για μία και μοναδική φορά ένα αλλιώτικο live. Με μπουάτ αισθητική, εμπλουτισμένη με στοιχεία κλασσικής μουσικής, θα ερμηνεύσει κομμάτια από τη δισκογραφία του, ενορχηστρωμένα αποκλειστικά για πιάνο και φωνή, προσκαλώντας το κοινό να βυθιστεί σ’ ένα ακατέργαστο συναίσθημα.

Στο πιάνο ο George Gaudy, γνωστός από τη δεκαετή του πορεία στη δισκογραφία και τη μουσική τίτλων στο «Έτερος εγώ», κλασσικά εκπαιδευμένος πιανίστας και υποψήφιος διδάκτωρ στο UEL.

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions!

