Ξεκινά σήμερα η επιλογή των ενόρκων για τη δίκη του γιου του Αμερικανού προέδρου, Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο για παράνομη οπλοκατοχή.

Ο Χάντερ Μπάιντεν , ο οποίος πέρασε το Σαββατοκύριακο με τον πατέρα του, κατηγορείται στο Ντέλαγουερ για τρία κακουργήματα που αφορούν στην αγορά ενός πυροβόλου όπλου το 2018, όταν, σύμφωνα με τα απομνημονεύματά του, αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού στο κρακ.

Hunter Biden the smartest man Joe Biden knows, arrives at court today for jury selection, in his felony gun charge case. pic.twitter.com/zfrsDEhqOo — RyanRipz The Left 🇺🇸 (@RipzRyan) June 3, 2024

Ειδικότερα, ο Χάντερ Μπάιντεν κατηγορείται ότι προέβη σε δύο ψευδείς δηλώσεις κατά τη συμπλήρωση των εγγράφων για την αγορά του όπλου, ειδικά όταν ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν εθισμένος σε ή δεν έκανε χρήση παράνομων ναρκωτικών και στη συνέχεια είχε στην κατοχή του παράνομα το περίστροφο Colt για 11 ημέρες. Είναι παράνομη η κατοχή όπλου κατά τη χρήση παράνομων ναρκωτικών.

Η δίκη έρχεται λίγες μέρες μετά την καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ για 34 κακουργήματα στη Νέα Υόρκη. Οι δύο ποινικές υποθέσεις δεν σχετίζονται, αλλά η εγγύτητά τους υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η Δικαιοσύνη έχει βρεθεί στο επίκεντρο της εκστρατείας του 2024.

Ο Χάντερ Μπάιντεν αντιμετωπίζει επίσης μια ξεχωριστή δίκη στην Καλιφόρνια τον Σεπτέμβριο με την κατηγορία ότι δεν κατέβαλε φόρους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Δήλωσε αθώος και υποστήριξε ότι στοχοποιείται άδικα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού και οι δύο υποθέσεις επρόκειτο να είχαν επιλυθεί μέσω μιας συμφωνίας με τους εισαγγελείς τον περασμένο Ιούλιο, η οποία κατέρρευσε.

Ο Χάντερ Μπάιντεν έφτασε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μελίσα Κοέν, και τον δικηγόρο του, Άμπι Λόουελ, αλλά και από την αδερφή του Άσλεϊ Μπάιντεν.

Οι εισαγγελείς ελπίζουν να δείξουν ότι ο Χάντερ Μπάιντεν αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού όταν αγόρασε το όπλο και ως εκ τούτου είπε ψέματα στα έντυπα. Είπαν αναφέρει ότι θα επικαλεστούν ως αποδεικτικά στοιχεία τα δημοσιευμένα απομνημονεύματά του και ενδέχεται επίσης να παρουσιάσουν περιεχόμενο από έναν φορητό υπολογιστή που άφησε σε ένα συνεργείο του Ντέλαγουερ και δεν ανακτήθηκε ποτέ. Το περιεχόμενο έφτασε στους Ρεπουμπλικάνους το 2020 και διέρρευσαν δημόσια προσωπικές φωτογραφίες του Χάντερ Μπάιντεν στις οποίες είναι γυμνός και κάνει χρήση ναρκωτικών.



Πηγή: skai.gr

