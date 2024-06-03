Λογαριασμός
Οι σημερινοί γονείς τα σπάνε στο viral challenge χορού στα '80ς - Δείτε σπαρταριστά βίντεο 

Οταν οι boomers γονείς αρχίζουν να χορεύουν – όπως όταν έκαναν στα νιάτα τους – η  Gen Z δεν κράζει, θαυμάζει!

Viral challenge: Γονείς θυμούνται τα νιάτα τους χορεύουντας 80ς

Το τελευταίο διάστημα νεαροί της Gen Z ζητούν στο TikTok από τους γονείς τους να χορέψουν ’80s τραγούδια – και συγκεκριμένα το  πασίγνωστο και αγαπητό κομμάτι των 80’s "Smalltown boy" των Bronski Beat’s.  περιμένοντας να κάνουν πλάκα και να γελάσουν. 

@__ethan17__ #80s #dance #mum ♬ Smalltown Boy - Bronski Beat

Όμως, όταν οι boomers γονείς (και μερικοί παππούδες) αρχίζουν να χορεύουν – όπως όταν έκαναν στα νιάτα τους – τα παιδιά μένουν άφωνα με τις φιγούρες τους. 

Τα βίντεο αποθεώθηκαν πό εκατομμύρια κόσμο με αποτέλεσμα η  Gen Z δεν κράζει, θαυμάζει!

Δείτε ενδεικτικά βίντεο 

@chrisbrown711 Such a fun song, never gets old. #dance #oldschool #dadsoftiktok #thisisme #chrisbrown #fyp #blessed ♬ sonido original - Rockotteca
@savannahhkaddouri 80s boogie man #fyp #80sdancechallenge #80s #80sdance #dad #dancing #fypシ゚viral #fypage #foru #foryoupage #dance #80schallenge #80smusic @bederkaddouri ♬ Smalltown Boy - Bronski Beat
