Το τελευταίο διάστημα νεαροί της Gen Z ζητούν στο TikTok από τους γονείς τους να χορέψουν ’80s τραγούδια – και συγκεκριμένα το πασίγνωστο και αγαπητό κομμάτι των 80’s "Smalltown boy" των Bronski Beat’s. περιμένοντας να κάνουν πλάκα και να γελάσουν.

Όμως, όταν οι boomers γονείς (και μερικοί παππούδες) αρχίζουν να χορεύουν – όπως όταν έκαναν στα νιάτα τους – τα παιδιά μένουν άφωνα με τις φιγούρες τους.

Τα βίντεο αποθεώθηκαν πό εκατομμύρια κόσμο με αποτέλεσμα η Gen Z δεν κράζει, θαυμάζει!

Δείτε ενδεικτικά βίντεο

Πηγή: skai.gr

