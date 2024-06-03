Το τελευταίο διάστημα νεαροί της Gen Z ζητούν στο TikTok από τους γονείς τους να χορέψουν ’80s τραγούδια – και συγκεκριμένα το πασίγνωστο και αγαπητό κομμάτι των 80’s "Smalltown boy" των Bronski Beat’s. περιμένοντας να κάνουν πλάκα και να γελάσουν.
@__ethan17__ #80s #dance #mum ♬ Smalltown Boy - Bronski Beat
Όμως, όταν οι boomers γονείς (και μερικοί παππούδες) αρχίζουν να χορεύουν – όπως όταν έκαναν στα νιάτα τους – τα παιδιά μένουν άφωνα με τις φιγούρες τους.
Τα βίντεο αποθεώθηκαν πό εκατομμύρια κόσμο με αποτέλεσμα η Gen Z δεν κράζει, θαυμάζει!
Δείτε ενδεικτικά βίντεο
@chrisbrown711 Such a fun song, never gets old. #dance #oldschool #dadsoftiktok #thisisme #chrisbrown #fyp #blessed ♬ sonido original - Rockotteca
@savannahhkaddouri 80s boogie man #fyp #80sdancechallenge #80s #80sdance #dad #dancing #fypシ゚viral #fypage #foru #foryoupage #dance #80schallenge #80smusic @bederkaddouri ♬ Smalltown Boy - Bronski Beat
