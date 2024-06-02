Ενα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε σήμερα το πρωί ξαφνικά στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Κιουτσούκ Τσεκμετζέ (Küçükçekmece), την ώρα που ήταν γεμάτο κόσμο.

Στο ισόγειο του κτιρίου - που κατασκευάστηκε το 1988 - λειτουργούσε επιχείρηση, στον πρώτο όροφο υπήρχαν γραφεία, ενώ στους επάνω ορόφους κατοικούσαν οικογένειες.



Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός κάτω από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες απεγκλώβισαν ακόμα 8 άτομα – δύο από τα οποία σοβαρά τραυματισμένα.

Küçükçekmece’de yaşanan bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı olmamasını temenni ediyorum.

Bu elim kaza, olası bir büyük depremde yaşanacak felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor…



Geçmiş olsun #Küçükçekmece pic.twitter.com/1QDEmcIf8k — Ali Ercan Akpolat (@ErcanAkpolat1) June 2, 2024

Το κτήριο κατέρρευσε περίπου στις 8:40 το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

