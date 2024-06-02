Λογαριασμός
Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης του 3ώροφου κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη – Ένας νεκρός

Στο ισόγειο του κτιρίου - που κατασκευάστηκε το 1988 - λειτουργούσε επιχείρηση, στον πρώτο όροφο υπήρχαν γραφεία, ενώ στους επάνω ορόφους κατοικούσαν οικογένειες  

τουρκία καταρρευση κτιρίου

Ενα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε σήμερα το πρωί ξαφνικά στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Κιουτσούκ Τσεκμετζέ (Küçükçekmece), την ώρα που ήταν γεμάτο κόσμο.

Στο ισόγειο του κτιρίου - που κατασκευάστηκε το 1988 - λειτουργούσε επιχείρηση, στον πρώτο όροφο υπήρχαν γραφεία, ενώ στους επάνω ορόφους κατοικούσαν οικογένειες. 
 
Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός κάτω από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες απεγκλώβισαν ακόμα 8 άτομα – δύο από τα οποία σοβαρά τραυματισμένα. 

Το κτήριο κατέρρευσε περίπου στις 8:40 το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

