Δύο θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας στη δυτική Ουκρανία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ οι εργασίες επισκευής εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Ο διευθυντής της ενεργειακής εταιρείας DTEK Ντμίτρο Ζαχαρούκ δήλωσε ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς ορισμένες μονάδες των θερμοηλεκτρικών σταθμών στο Μπουρστίν και στη Βίνιτσια. Οι δύο σταθμοί έχουν συνολική ισχύ 4,2 GW.

Θα χρειαστούν μήνες – «12, 24 ή περισσότεροι» – για την αποκατάσταση των ζημιών, είπε ο Ζαχαρούκ, επισημαίνοντας πως δύσκολα θα ολοκληρωθεί το έργο χωρίς διεθνή υποστήριξη. Εκτιμάται ότι μόνο για την αντικατάσταση του εξοπλισμού απαιτούνται σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια.

Ο επικεφαλής της DTEK υποστήριξε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις της περασμένης Παρασκευής ήταν οι χειρότερες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου του 2022.

Εκτός λειτουργία εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού έχει τεθεί επίσης ο θερμοηλεκτρικός σταθμός στο Κουράχοβο της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει κατ’ επανάληψη επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo έχει υποχρεωθεί να επιβάλει προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια του Χάρκιβ, ενώ προβλήματα παρουσιάζονται στο δίκτυο διανομής της Οδησσού και του Χμελνίτσκι. Επί του παρόντος, η Ουκρανία εισάγει ηλεκτρική ενέργεια από πέντε γειτονικές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

