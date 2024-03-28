Λογαριασμός
Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στη Ράφα

Περισσότεροι από 32.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με απολογισμό από το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς

Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα σε σπίτι στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους των υγειονομικών υπηρεσιών στην περιοχή.

Περισσότεροι από 32.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με απολογισμό που είχε δώσει νωρίτερα σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

