Οι Ούγγροι ξεκίνησαν να ψηφίζουν την Κυριακή το πρωί στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές που παρακολουθούνται στενά διεθνώς, και οι οποίες θα μπορούσαν να τερματίσουν την 16χρονη θητεία του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην εξουσία, ο οποίος αυτοαποκαλείται «αγκάθι» στα πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Όρμπαν δίνει τον «υπερ πάντων αγώνα» για να παραμείνει στην εξουσία.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 6:00 π.μ. τοπική ώρα (7:00 π.μ. ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Θα κλείσουν στις 7:00 μ.μ (8:00 μ.μ ώρα Ελλάδας).

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα του φιλοευρωπαϊκού συντηρητικού Πέτερ Μάγιαρ — ο οποίος έχει υποσχεθεί «αλλαγή συστήματος» — προηγείται σημαντικά αυτού του Όρμπαν, παρά την έντονη υποστήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλν Τραμπ.

Η πιθανή εκλογική νίκη του Μαγιάρ την Κυριακή εγείρει ελπίδες ότι η Ουγγαρία θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, θα σταματήσει να αντιμετωπίζει την Ουκρανία ως εχθρό, και θα γίνει ένας πιο αξιόπιστος εταίρος του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ο πολιτικός νεοφερμένος αντιμετωπίζει μεγάλα εμπόδια στην επίτευξη αυτών των στόχων μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης από τον Βίκτορ Όρμπαν.

Από την επιστροφή του στην εξουσία το 2010, ο Όρμπαν ευθυγράμμισε ολοένα και περισσότερο την εξωτερική πολιτική της Ουγγαρίας με τη Ρωσία - προκαλώντας την οργή των γειτόνων της και φθείροντας τους δεσμούς με τους εταίρους της ΕΕ λόγω της επανειλημμένης παρεμπόδισης των αποφάσεων για την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

