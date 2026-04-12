Το Πακιστάν απηύθυνε έκκληση στις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων που βρίσκεται σε ισχύ, παρά την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεών τους στο Ισλαμαμπάντ.

"Είναι επιτακτικής σημασίας οι πλευρές να συνεχίσουν να σέβονται τη δέσμευσή τους υπέρ της κατάπαυσης του πυρός", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, η χώρα του οποίου φιλοξένησε τις διαπραγματεύσεις και διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή.

"Το Πακιστάν διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο του για να διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις ερχόμενες ημέρες", πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

