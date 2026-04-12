Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση το Σάββατο στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφότου Τούρκοι εισαγγελείς φέρονται να απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον 35 κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας περισσότερα από 4.500 χρόνια φυλάκισης συνολικά.



Απαντώντας, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι σφαγίασε Κούρδους στη χώρα του.



«Το Ισραήλ υπό την ηγεσία μου θα συνεχίσει να μάχεται το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους αντιπροσώπους του, σε αντίθεση με τον Ερντογάν που τους φιλοξενεί και σφαγίασε τους δικούς του Κούρδους πολίτες», έγραψε στο X.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, οι εισαγγελείς ζητούν συνολικά έως και 4.596 χρόνια φυλάκισης για τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς, του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και του αρχηγού του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.



Κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, καθώς και για παρεμπόδιση του στολίσκου Sumud να φτάσει στη Γάζα το 2025 και για κακοποίηση των συμμετεχόντων.

Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.

Ne büyük… April 11, 2026



Ο Κατς εξαπέλυσε επίσης επίθεση στον Ερντογάν στο X, αποκαλώντας τον «χάρτινο τίγρη».



«Ο Ερντογάν, ο οποίος δεν απάντησε στην πυραυλική εκτόξευση από το Ιράν προς το τουρκικό έδαφος και έχει αποδειχθεί χάρτινος τίγρης, τώρα καταφεύγει στη σφαίρα του αντισημιτισμού και ζητά παρωδία δικών στην Τουρκία κατά της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ισραήλ», είπε.



«Τι παραλογισμός. Ένας άνθρωπος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ο οποίος σφαγίασε τους Κούρδους, κατηγορεί το Ισραήλ - αμυνόμενος εναντίον των συμμάχων του της Χαμάς - για γενοκτονία», πρόσθεσε ο Κατς. «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αμύνεται με δύναμη και αποφασιστικότητα - ενώ για τον Ερντογάν είναι καλύτερο να καθίσει και να σωπάσει» διεμήνυσε ο Κατς.



Από πλευράς του, ο υπερεθνικιστής Μπεν Γκβιρ, γνωστός για το έντονο ύφος του, ήταν πιο συνοπτικός και λιγότερο διπλωματικός.



«Ερντογάν, καταλαβαίνεις αγγλικά;» έγραψε στο X στα εβραϊκά, πριν προσθέσει στα αγγλικά: «Γ…oυ;».

Η Τουρκία, αν και σφοδρή επικριτής του Ισραήλ, ένωσε τις διπλωματικές προσπάθειες με την Αίγυπτο και το Πακιστάν για να επιτευχθεί εκεχειρία στη σύγκρουση.



Λίγο μετά τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για κατάπαυση του πυρός την περασμένη εβδομάδα, ο Ερντογάν προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «πιθανές προκλήσεις και σαμποτάζ» που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη συμφωνία, χωρίς να διευκρινίσει ποιος θα μπορούσε να απειλήσει τη συμφωνία.



Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Τραμπ, ο Ερντογάν προέτρεψε επίσης η εκεχειρία να «μην τεθεί σε κίνδυνο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», λέγοντας ότι η Άγκυρα θα προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της για να διασφαλίσει κάτι τέτοιο.



ארדואן אנגלית אתה מבין? Fuck You pic.twitter.com/guQMhASOQJ — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 11, 2026

Πηγή: skai.gr

