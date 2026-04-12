Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο μια ενημερωμένη πηγή, αναφέρει ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής» και ότι «το Ιράν δεν βιάζεται» να διαπραγματευτεί.

«Το Ιράν παρουσίασε εύλογες πρωτοβουλίες και προτάσεις στις διαπραγματεύσεις. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής για να εξετάσει τα ζητήματα ρεαλιστικά», ανέφερε η πηγή.

Η ιρανική πηγή κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έκαναν λάθος υπολογισμούς στις διαπραγματεύσεις, όπως ακριβώς έκαναν και στον πόλεμο, και προειδοποίησε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει στο Στενό του Ορμούζ «μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμφωνήσουν σε μια λογική συμφωνία».

Το Ιράν, πρόσθεσε η πηγή, «δεν βιάζεται».

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία ή τόπος για έναν πιθανό επόμενο γύρο συνομιλιών.

Πηγή: skai.gr

