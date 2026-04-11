Η πιθανή εκλογική νίκη του Πέτερ Μάγιαρ αυτή την Κυριακή εγείρει ελπίδες ότι η Ουγγαρία θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, θα σταματήσει να αντιμετωπίζει την Ουκρανία ως εχθρό και θα γίνει ένας πιο αξιόπιστος εταίρος του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ο πολιτικός νεοφερμένος αντιμετωπίζει μεγάλα εμπόδια στην επίτευξη αυτών των στόχων μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης από τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Το ανατρεπτικό μεταρρυθμιστικό κόμμα «Tisza» του Μάγιαρ υπόσχεται να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο στόχο του 5% του ΑΕΠ του ΝΑΤΟ έως το 2035, να επενδύσει στον στρατό της Ουγγαρίας, να επανεξετάσει τις συμβάσεις της αμυντικής βιομηχανίας για διαφθορά και να πραγματοποιήσει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την εκρίζωση της ρωσικής επιρροής σε όλη την κυβέρνηση.

«Μια νέα κυβέρνηση θα φέρει ριζική αλλαγή» στην αμυντική πολιτική της Βουδαπέστης, δήλωσε η Καταλίν Τσεχ, ανεξάρτητη Ουγγρική βουλευτής. «Το Tisza υπήρξε πολύ, πολύ ειλικρινές σχετικά με το ότι θέλει να ανακτήσει τη θέση της Ουγγαρίας στη Δυτική συμμαχία και να παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος στο ΝΑΤΟ».

Όμως το Tisza θα αντιμετωπίσει πρακτικά και πολιτικά εμπόδια - ειδικά αν ο Όρμπαν ψηφίσει νόμους της τελευταίας στιγμής μετά από μια νίκη του Μάγιαρ, οι οποίοι θα καθιστούσαν δύσκολο για οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση να διακόψει τις πολιτικές του παρελθόντος.

Θα είναι μια «μακρά και δύσκολη μάχη για τη νέα ουγγρική κυβέρνηση να ανακτήσει την εμπιστοσύνη και να... κάνει τις απαραίτητες αλλαγές σε προσωπικό και τεχνικό επίπεδο», δήλωσε ο Andras Racz, ανώτερος συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης German Council on Foreign Relations.

Ούτε το Tisza ούτε η ουγγρική κυβέρνηση ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα του Politico για σχολιασμό.

Από την παρεμπόδιση στην εποικοδομητική στάση

Από την επιστροφή του στην εξουσία το 2010, ο Όρμπαν ευθυγράμμισε ολοένα και περισσότερο την εξωτερική πολιτική της Ουγγαρίας με τη Ρωσία - προκαλώντας την οργή των γειτόνων της και φθείροντας τους δεσμούς με τους εταίρους της ΕΕ λόγω της επανειλημμένης παρεμπόδισης των αποφάσεων για την Ουκρανία.

Η Βουδαπέστη ήταν πιο «συνεπής» εντός του ΝΑΤΟ, ακόμη και αν οι σύμμαχοι εγείρουν εδώ και καιρό κινδύνους για τη ρωσική επιρροή στην ανταλλαγή πληροφοριών. Πρόσφατες διαρροές τηλεφωνημάτων μεταξύ κορυφαίων Ούγγρων και Ρώσων αξιωματούχων «προκάλεσαν ανησυχία» ξανά για το ζήτημα, δήλωσε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

Η χώρα ήταν επίσης ο μόνος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που μείωσε σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες σε πραγματικούς όρους μεταξύ 2024 και 2025, περιορίζοντάς τες κατά 6% - αν και παρέμειναν πάνω από τον στόχο της συμμαχίας για 2% του ΑΕΠ.

Παράλληλα με την αύξηση των αμυντικών δαπανών, το Tisza πρότεινε να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε τεχνολογίες διπλής χρήσης, να «επανεξεταστεί η ιδιωτικοποίηση του αμυντικού τομέα» και να διεξαχθεί ένας «συνολικός έλεγχος» των συστημάτων πληροφορικής στο υπουργείο Εξωτερικών και στην υπηρεσία αμυντικών προμηθειών της χώρας για τον εντοπισμό τρωτών σημείων στην κυβερνοασφάλεια. Θα άνοιγε επίσης την πόρτα για τη μακροπρόθεσμη ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Αν και ο Μάγιαρ δεν επικεντρώθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, υπάρχουν ελπίδες ότι η κυβέρνησή του θα μπορούσε να άρει τα βέτο της Ουγγαρίας στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία ή να διευκολύνει τη στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ειρήνη, δήλωσαν δύο διπλωμάτες της ΕΕ. «Ο Μάγιαρ λέει ότι θέλει να αποκαταστήσει μια εποικοδομητική σχέση με την ΕΕ», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες. «Η κίνηση στο θέμα του δανείου θα ήταν ένας γρήγορος τρόπος για να το κάνει».

Το Tisza θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει την εμπιστοσύνη στην ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών με τους συμμάχους. Θα ήταν μια «τεράστια αλλαγή», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

Η ελπίδα συναντά την πραγματικότητα

Ωστόσο, η επανεκκίνηση της άμυνας δεν θα είναι εύκολη.

Ενώ ο Μάγιαρ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ελέγχους στην αμυντική βιομηχανία και τη ρωσική επιρροή στους κυβερνητικούς φορείς, η επιβολή εκτεταμένων αλλαγών θα είναι «δύσκολη» λόγω της βαθιά ριζωμένης παρουσίας της Μόσχας στις υπηρεσίες πληροφοριών της Ουγγαρίας, δήλωσε ο Racz.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών δεν θα είναι επίσης κορυφαία προτεραιότητα, υποστήριξε ο Racz, δεδομένου του μεγάλου ελλείμματος της Ουγγαρίας (4,7% του ΑΕΠ) και των υποσχέσεων του Μάγιαρ για αύξηση των κοινωνικών δαπανών και βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. «Βραχυπρόθεσμα, αποκλείεται», είπε.

Την ίδια στιγμή, η εσωτερική πολιτική πίεση σημαίνει ότι μια νέα κυβέρνηση είναι απίθανο να ακολουθήσει μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση προς το Κίεβο.

«Μετά από χρόνια προπαγάνδας του Fidesz, η Ουκρανία δεν είναι δημοφιλές θέμα μεταξύ των Ούγγρων ψηφοφόρων, οπότε πιθανότατα θα πρέπει να κινηθεί πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο πρώτος διπλωμάτης της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

