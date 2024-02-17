Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είναι έτοιμη να στηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία «για όσο χρειαστεί» και θα πιέσει ώστε η Μόσχα να καταβάλει αποζημιώσεις στο Κίεβο μετά το τέλος του πολέμου.

«Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία θα πληρώσει αποζημίωση στην Ουκρανία», είπε στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν και εγώ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε τους πόρους και τα όπλα που χρειάζεστε για να πετύχετε. Θα είμαστε μαζί σας για όσο χρειαστεί», πρόσθεσε, απευθυνόμενη στον Ζελένσκι.

Η Χάρις τόνισε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία δεν πρέπει να εξαρτάται από εσωτερικά «πολιτικά παιχνίδια», αναφερόμενη στο γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι, υπό την επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ, μπλοκάρουν την αποδέσμευση της αμερικανικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του είπε ότι δεν βλέπει «άλλη εναλλακτική» πέραν των ΗΠΑ που έχουν κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της χώρας του. «Βασιζόμαστε στις ΗΠΑ (…) αυτός ο εταίρος θα παραμείνει στρατηγικός εταίρος», είπε, εξηγώντας ότι η βοήθεια, ύψους 60 δισεκ. δολαρίων, την οποία μπλοκάρει το Κογκρέσο, δεν είναι αυτή που θα κρίνει τον πόλεμο αλλά «αναμφίβολα ανοίγει έναν δρόμο προς τη νίκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

