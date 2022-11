Οργισμένη αντίδραση Ουάσινγκτον: Ανεύθυνες οι δηλώσεις Σοϊλού - Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι Κόσμος 07:01, 15.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Απορρίπτουμε και είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από οποιαδήποτε ανεύθυνα σχόλια, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ