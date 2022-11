Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της γυναίκας που κατηγορείται για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη

Τα στοιχεία της συλληφθείσας για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιστικλάλ έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Twitter ο Τούρκος δημοσιογράφος Ragip Soylu.

Σύμφωνα με τον ίδιο το όνομα της βομβίστριας είναι Ahlam Albashir, η οποία είναι υπήκοος Συρίας.

Όπως λέει ο ίδιος επικαλούμενος πληροφορίες, η γυναίκα «ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε από το PKK ως ειδικός αξιωματικός πληροφοριών και ότι είχε εισέλθει παράνομα στην Τουρκία μέσω Αφρίν-Ιντλίμπ για να αναλάβει δράση».

UPDATE: The Istanbul bomber’s name is Ahlam Albashir, a Syrian national.



She reportedly confessed that she was trained by the PKK as a special intelligence officer and that she had entered Turkey illegally through Afrin-Idlib to take action. pic.twitter.com/TUiUK8RRVA