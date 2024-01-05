Ο Τζο Μπάιντεν θα ξεκινήσει την εκστρατεία του για τις προεδρικές εκλογές του 2024 με μια μεγάλη ομιλία σήμερα, η οποία θα επικεντρωθεί στον κίνδυνο για τη δημοκρατία που αντιπροσωπεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, τρία χρόνια μετά την εισβολή υποστηρικτών του πρώην προέδρου στο Κογκρέσο.

Ο 81χρονος Δημοκρατικός, που στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Τραμπ ή να βρίσκεται λίγο πίσω του, θα παρουσιάσει τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του ως απειλή για το έθνος στη διάρκεια ομιλίας του κοντά στο Βάλεϊ Φορτζ της Πενσιλβάνια, ένα ιστορικό μέρος στον πόλεμο ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος θα εκφωνούσε την ομιλία αυτή αύριο, Σάββατο, τρία χρόνια ακριβώς μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 από υποστηρικτές του Τραμπ που προσπάθησαν να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές. Ωστόσο τελικά η ομιλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς υπάρχει προειδοποίηση για καταιγίδα αύριο.

Οι προσπάθειες να δοθεί ώθηση στην προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν, ο οποίος παρουσιάζεται ως υπερασπιστής της δημοκρατίας, θα συνεχιστούν τη Δευτέρα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί εκκλησία στη Νότια Καρολίνα όπου υπέρμαχος της ανωτερότητας της λευκής φυλής σκότωσε το 2015 εννέα Αφροαμερικανούς.

Η επικεφαλής της προεκλογικής ομάδας του Δημοκρατικού, η Τζούλι Τσάβες Ροντίγκες, εκτίμησε ότι η ομιλία του Μπάιντεν πριν από τέσσερα χρόνια, στην οποία είχε δηλώσει ότι «διεξάγει μάχη για την ψυχή της Αμερικής», είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

«Η απειλή που αντιπροσώπευε ο Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική δημοκρατία το 2020 επιδεινώθηκε τα χρόνια που ακολούθησαν», εκτίμησε η ίδια σε ανακοίνωση.

«Τρομακτικό»

Μετά τις επικρίσεις κάποιων Δημοκρατικών, οι οποίοι εκτιμούν ότι η προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν ξεκίνησε με αργούς ρυθμούς, υπάρχει έντονη επιθυμία να της δοθεί ώθηση.

Ο πρόεδρος δεν έχει καταφέρει να πείσει τους ψηφοφόρους ότι η αμερικανική οικονομία βελτιώνεται, παρά τους θετικούς δείκτες, με πολλούς Αμερικανούς να υποφέρουν από το υψηλό κόστος στέγασης και τις υψηλές τιμές των τροφίμων.

Άλλα αγκάθια για τον Δημοκρατικό είναι η μετανάστευση και η σπαζοκεφαλιά των νότιων συνόρων των ΗΠΑ, η στήριξη στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς που διχάζει το κόμμα αλλά και το γεγονός ότι το Κογκρέσο εξακολουθεί να εμποδίζει την έγκριση νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Η άρνηση του Μπάιντεν να αναφερθεί στις πολλές δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν εις βάρος του Τραμπ, σε μια προσπάθεια να δείξει πως δεν προσπαθεί να επηρεάσει το δικαστικό σύστημα, του έχει στερήσει ένα από τα βασικά του όπλα εναντίον του Ρεπουμπλικάνου.

Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μπάιντεν παραμένει μάλλον η ηλικία του: οι πτώσεις του και τα λάθη που κάνει στις ομιλίες του εξετάζονται στενά.

Ο Τραμπ εμφανίζεται να προηγείται του Μπάιντεν σε πολλές δημοσκοπήσεις, ενώ η δημοτικότητα του Δημοκρατικού ήταν η πιο χαμηλή που έχει καταγράψει ποτέ εν ενεργεία πρόεδρος για τον μήνα Δεκέμβριο πριν από εκλογές.

«Αν οι εκλογές γίνονταν αύριο, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έχανε», δήλωσε ο Ουίλιαμ Γκάλστον ειδικός στο Brookings Institute.

Στις ομιλίες του στη Νότια Καρολίνα και την Πενσιλβάνια ο Μπάιντεν θα αναφερθεί άμεσα στον αντίπαλό του.

Εξάλλου το πρώτο προεκλογικό σποτ του Δημοκρατικού, που θα μεταδοθεί για πρώτη φορά από την τηλεόραση το Σάββατο, προειδοποιεί για την «ακραία» απειλή για τη Δημοκρατία και περιλαμβάνει εικόνες από την επίθεση στο Καπιτώλιο.

«Ήταν κάτι τρομακτικό να το βλέπεις», δήλωσε χθες, Πέμπτη, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ. «Ο πρόεδρος θα συνεχίσει να μιλά για αυτό», τόνισε.

